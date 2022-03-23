СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Александра Невзорова за распространение заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ („Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации“)», — говорится в сообщении.