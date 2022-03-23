СК РФ возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова
20:40 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уголовное дело возбуждено в отношении журналиста Александра Невзорова за распространение заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Об этом во вторник сообщается на сайте СК РФ.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ („Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации“)», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 22:40 22.03.2022
- Использование РФ ядерного оружия возможно в случае угрозы существованию страны — Песков
- 22:00 22.03.2022
- США и ЕС ужесточат санкции против РФ по итогам визита Байдена в Брюссель — Белый дом
- 21:20 22.03.2022
- РФ имеет нужные для обслуживания внешнего долга долларовые резервы — МВФ
- 20:00 22.03.2022
- Четверо израильтян убиты в результате нападения вооруженного ножом террориста
- 19:20 22.03.2022
- Польша предложила США исключить Россию из G20 — Reuters
- 18:40 22.03.2022
- Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы с аннулированием результатов
- 18:00 22.03.2022
- Макрон допустил введение субсидий для бедных семей из-за роста цен на продукты
- 17:37 22.03.2022
- Собянин учредил гранты на пилотные тестирование инновационных разработок
- 17:32 22.03.2022
- Всех приезжающих в Россию нужно тщательно проверять — Медведев
- 17:12 22.03.2022
- Адвокаты Навального задержаны полицией у входа в колонию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать