РФ имеет нужные для обслуживания внешнего долга долларовые резервы — МВФ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия успешно обслуживает свой внешний долг, невзирая на введенные в отношении нее Западом санкции, и располагает необходимыми для этого долларовыми резервами. С таким заявлением выступила во вторник первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

«<…> Россия до сих пор своевременно осуществляла свои выплаты по долгу. У нее имеются нужные [для этого] доллары», — подчеркнула специалист. Она отвечала на семинаре еженедельника «Форин полиси» на вопросы о возможности дефолта России.