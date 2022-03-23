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РФ имеет нужные для обслуживания внешнего долга долларовые резервы — МВФ

21:20 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия успешно обслуживает свой внешний долг, невзирая на введенные в отношении нее Западом санкции, и располагает необходимыми для этого долларовыми резервами. С таким заявлением выступила во вторник первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

«<…> Россия до сих пор своевременно осуществляла свои выплаты по долгу. У нее имеются нужные [для этого] доллары», — подчеркнула специалист. Она отвечала на семинаре еженедельника «Форин полиси» на вопросы о возможности дефолта России.

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