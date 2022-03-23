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НОВОСТИ

США и ЕС ужесточат санкции против РФ по итогам визита Байдена в Брюссель — Белый дом

22:00 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Европейский союз введут дополнительные санкции против РФ и ужесточат существующие по итогам предстоящего визита американского лидера Джо Байдена в Брюссель. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он [Байден] присоединится к нашим партнерам в деле введения дальнейших санкций против России и ужесточения существующих санкций, чтобы принять меры против обхода санкций и обеспечить [их] надежное исполнение», — сообщил Салливан.

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