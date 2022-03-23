Использование РФ ядерного оружия возможно в случае угрозы существованию страны — Песков
22:40 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Использование ядерного оружия Россией предусматривается концепцией национальной безопасности в случае угрозы самому существованию страны. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Си-эн-эн.
«У нас есть концепция национальной безопасности. Там вы можете прочитать про все основания для использования ядерного оружия. Если есть угроза самому существованию нашей страны, оно может быть использовано в соответствии с концепцией. Есть ряд других оснований, которые перечислены в тексте», — сказал он в ответ на вопрос, можно ли полностью исключить использование ядерного оружия Россией.
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