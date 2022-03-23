NASA продолжит принимать участие в совместной с РФ программе по имитации полёта - руководитель программы
08:45 23.03.2022 Источник: Интерфакс
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит участвовать в совместных с Россией исследованиях поведения человека в состоянии изоляции при полёте в космосе, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс.
"Мы уже провели несколько исследований по изучению состояния изоляции (человека в космосе - ИФ), это те исследования, которые можно проводить на Земле. В данный момент мы проводим одно из них с нашими российскими партнёрами и готовимся к новому раунду этих исследований", - сообщила Людерс в ходе пленарной сессии Space Science Week.
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