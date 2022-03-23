На досрочную сдачу ЕГЭ в Москве зарегистрировались более трех тысяч человек

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В столице начался досрочный период сдачи государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он ежегодно организуется для выпускников прошлых лет и учащихся выпускных классов текущего года, у которых нет академической задолженности и которые выполнили учебный план в полном объеме.

«Всего на участие в досрочном периоде проведения ЕГЭ зарегистрировались более 3 тыс. человек, из них почти 400 – выпускники текущего года. В первый день прошли экзамены по литературе, химии и географии. ЕГЭ по литературе сдавали 360 человек, по химии – 277, по географии – 100», – рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

В этом году досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 18 апреля. Основной период пройдет с 26 мая по 2 июля. С 5 по 20 сентября будет организован дополнительный период прохождения выпускных экзаменов. Всего в 2022 году в Москве заявление на сдачу ЕГЭ подали 87 тыс. человек, в том числе 69 тыс. учащихся выпускных классов.