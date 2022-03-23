На досрочную сдачу ЕГЭ в Москве зарегистрировались более трех тысяч человек
09:35 23.03.2022
В столице начался досрочный период сдачи государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он ежегодно организуется для выпускников прошлых лет и учащихся выпускных классов текущего года, у которых нет академической задолженности и которые выполнили учебный план в полном объеме.
«Всего на участие в досрочном периоде проведения ЕГЭ зарегистрировались более 3 тыс. человек, из них почти 400 – выпускники текущего года. В первый день прошли экзамены по литературе, химии и географии. ЕГЭ по литературе сдавали 360 человек, по химии – 277, по географии – 100», – рассказал первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.
В этом году досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 18 апреля. Основной период пройдет с 26 мая по 2 июля. С 5 по 20 сентября будет организован дополнительный период прохождения выпускных экзаменов. Всего в 2022 году в Москве заявление на сдачу ЕГЭ подали 87 тыс. человек, в том числе 69 тыс. учащихся выпускных классов.
НОВОСТИ
- 10:05 23.03.2022
- Талибы запретили девочкам средних и старших классов посещать школы — ТВ
- 10:00 23.03.2022
- Ситуация с безопасностью в Европе изменилась, подход США к ней изменится — Пентагон
- 09:54 23.03.2022
- Основатель холдинга Pinskiy & Co подал заявку на грант мэра для создания в Москве сети полезного фастфуда
- 09:32 23.03.2022
- Правовая система США деградирует, политические заявления там ничего не стоят — Володин
- 09:20 23.03.2022
- США и НАТО думают, что Белоруссия присоединится к военной операции на Украине - CNN
- 09:05 23.03.2022
- Зарубежные компании нашли повод для продолжения работы в РФ - WSJ
- 09:00 23.03.2022
- Санкции против России могут оказать обратное воздействие - Шольц
- 08:45 23.03.2022
- NASA продолжит принимать участие в совместной с РФ программе по имитации полёта - руководитель программы
- 08:38 23.03.2022
- Посол России в США Антонов: В Пентагоне уже забыли о бомбёжках Югославии, Ирака и Ливии
- 08:31 23.03.2022
- Эксперт Юйгуй: возможный переход Saudi Aramco на юани "взорвёт" рынок нефти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать