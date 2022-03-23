Ситуация с безопасностью в Европе изменилась, подход США к ней изменится — Пентагон
10:00 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация в сфере безопасности в Европе изменилась в связи с конфликтом на Украине, и Вашингтону предстоит выстраивать свой подход к ней совершенно иным образом, однако конкретные решения о будущей расстановке сил в регионе будет принимать американский президент. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Ему был задан вопрос, поддерживают ли США идею о том, чтобы НАТО коллективно приняла решение об изменении расстановки сил на восточном фланге альянса на постоянной основе в связи с нынешними событиями. «Ситуация в сфере безопасности в Европе изменилась. И чем бы это (конфликт на Украине — прим. ТАСС) ни закончилось, нам придется смотреть на европейский континент иначе», — ответил Кирби. «Нам нужно будет думать относительно этого совершенно иным образом», — добавил он.
«Что конкретно это значит с точки зрения расстановки сил? Мы пока не знаем», — подчеркнул представитель Пентагона. По его словам, соответствующие решения будет впоследствии принимать президент США. «Конкретно сейчас мы сосредоточены, конечно же, на двух аспектах: сделать так, чтобы Украина могла и дальше защищать себя <…>, а также сделать так, чтобы НАТО была готова защищать территорию альянса», — добавил Кирби.
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