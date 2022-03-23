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НОВОСТИ

Сторонника ИГ, готовившего теракт в Астраханской области, приговорили к 13 годам колонии

10:32 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовившего в Астраханской области теракт в отношении правоохранителей. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, уточнив, что приговор вступил в законную силу.

«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении Артура Сериковича Сатимирова, 1987 г. р., признанного виновным в приготовлении к совершению теракта, участии в деятельности террористической организации и незаконном хранении оружия. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, из них 4 года с отбыванием в тюрьме и 9 лет в колонии строгого режима», — сообщили в ЦОС.

Сотрудники ФСБ задержали его в 2020 году. Сатимиров — сторонник «Исламского государства». «По по указанию зарубежных эмиссаров МТО он готовил совершение террористической акции в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в ФСБ. После реализации своего преступного замысла он намеревался выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне террористических структур.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка «Исламское государство» (до 2014 г. — «Исламское государство Ирака и Леванта», ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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