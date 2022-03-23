Специалисты подтвердили эффективность лечения постковидной астении «Милдронатом»

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79% россиян, переболевших COVID-19 или отмечавших у себя его симптомы, сталкивались с последствиями этого заболевания, причем каждый третий из них (38%) отмечал у себя общую слабость после перенесенного коронавируса, которую врачи классифицируют как астению. Такие данные получил ВЦИОМ в ходе проведенного опроса населения России. Среди средств, которые помогают справиться со слабостью, которую врачи именуют астенией, и восстановить силы, жители нашей страны называют как различные витамины, так и лекарственные средства, в том числе препарат «Милдронат», знакомый 68% россиян.

«Астению мы во врачебной среде называем «визитной карточкой» COVID-19, – отметила Вероника Шишкова, доктор медицинских наук, руководитель отдела профилактики когнитивных и психоэмоциональных нарушений Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ. – Общая слабость, утомляемость, непереносимость нагрузок – все это мы видим у пациентов как на этапе заболевания, так и после выздоровления». По ее словам, это не просто усталость, а заболевание, состояние, которое подлежит лечению при помощи лекарственных препаратов. «В нашем арсенале есть проверенные средства с доказанной эффективностью, такие как хорошо известный всем «Милдронат». По данным проведенного нами исследования, он на 50% и более снижал выраженность астении у пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции», – сообщила эксперт.

По словам же профессора Аркадия Верткина, заведующего кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава РФ, при COVID-19 у пациентов нарушаются процессы метаболизма, развивается гипоксия, из-за которой страдают центральная нервная система, миокард, сосуды, почки и другие органы. Он отметил, что «Милдронат» не только снижает выраженность астении, но и показатели работы сердечно-сосудистой системы у пациентов.