0
0
211
НОВОСТИ

Спецслужбы Польши задержали работника ЗАГСа, обвинив его в шпионаже в пользу РФ

11:00 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Польши задержали гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщило в среду Польское агентство печати (ПАП) со ссылкой на секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности провели обыски, в результате которых собрали обширные доказательства. Сейчас эти материалы анализируются», — сказал он. По утверждению Жарына, мужчина работал в Варшаве в архивном отделе ЗАГСа, копировал и якобы передавал информацию о поляках и иностранцах российским спецслужбам.

Задержанному предъявлены обвинения в шпионаже и деятельности в пользу иностранной разведки. За эти преступления в Польше предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. На время следствия суд принял решение арестовать мужчину на три месяца.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:32 23.03.2022
ВС РФ уничтожили комплекс С-300 ВСУ на окраине Киева
0
54
12:20 23.03.2022
Спецслужбы Польши направили в МИД страны список из 45 дипломатов РФ, требуя их высылки
0
76
12:05 23.03.2022
Ввод миротворцев НАТО на Украину привел бы к прямому столкновению с ВС РФ — Лавров
0
123
12:00 23.03.2022
В России выявили 26 826 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
112
11:32 23.03.2022
Российские военные уничтожили украинский арсенал северо-западнее Ровно — Минобороны РФ
0
184
11:20 23.03.2022
РФ является частью G20, никто не имеет права исключать кого-либо из формата — МИД КНР
0
183
11:05 23.03.2022
Путин планирует посетить саммит G20 — посол РФ в Индонезии
0
236
11:04 23.03.2022
Сбер бесплатно предоставит новым клиентам токен для записи электронной подписи от ФНС
0
188
10:32 23.03.2022
Сторонника ИГ, готовившего теракт в Астраханской области, приговорили к 13 годам колонии
0
197
10:30 23.03.2022
Специалисты подтвердили эффективность лечения постковидной астении «Милдронатом»
0
209

Возврат к списку