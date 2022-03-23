Спецслужбы Польши задержали работника ЗАГСа, обвинив его в шпионаже в пользу РФ
11:00 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы Польши задержали гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщило в среду Польское агентство печати (ПАП) со ссылкой на секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына.
«Сотрудники Агентства внутренней безопасности провели обыски, в результате которых собрали обширные доказательства. Сейчас эти материалы анализируются», — сказал он. По утверждению Жарына, мужчина работал в Варшаве в архивном отделе ЗАГСа, копировал и якобы передавал информацию о поляках и иностранцах российским спецслужбам.
Задержанному предъявлены обвинения в шпионаже и деятельности в пользу иностранной разведки. За эти преступления в Польше предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. На время следствия суд принял решение арестовать мужчину на три месяца.
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