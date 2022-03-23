Путин планирует посетить саммит G20 — посол РФ в Индонезии

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин планирует посетить итоговый саммит Группы двадцати (G20). Об этом в среду на пресс-конференции в Джакарте заявила посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.

«Это будет зависеть от многих вещей, включая ситуацию с пандемией коронавируса. На настоящий момент намерение Владимира Путина — посетить саммит. Он желает приехать», — сообщила Людмила Воробьева.

«Действительно, G20 не является форумом для обсуждения или решения такого рода кризисов (ситуации на Украине — прим. ТАСС). На самом деле, форум направлен на улучшение экономической ситуации и решение экономических проблем», — добавила Людмила Воробьева. По ее словам, исключение России из G20 затруднит решение экономических проблем членов «двадцатки».

Ранее 14 марта Индонезия информировала, что на правах председателя G20 не намерена включать кризис на Украине в текущую повестку дня, вместо этого сосредоточится на темах, обозначенных в качестве приоритетных в конце прошлого года. Президент Джоко Видодо планирует провести итоговый саммит 30–31 октября на острове Бали в очном формате.