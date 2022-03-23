Российские военные уничтожили украинский арсенал северо-западнее Ровно — Минобороны РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные во вторник вечером уничтожили высокоточным оружием морского базирования крупный арсенал северо-западнее города Ровно на Украине, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран», — сказал Конашенков.