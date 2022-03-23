Сбер бесплатно предоставит новым клиентам токен для записи электронной подписи от ФНС
11:04 23.03.2022
Сбер бесплатно предоставит токен новым клиентам, обратившимся в банк за получением электронной подписи от Федеральной налоговой службы (ФНC), при открытии расчетного счета. Токен обеспечивает безопасное хранение и применение ключей электронной подписи.
«С 1 января руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны обращаться в ФНС или к ее доверенным лицам для получения квалифицированной электронной подписи. Таким доверенным лицом определен Сбер, при этом электронную подпись в Сбере могут получить как клиенты банка, так и индивидуальные предприниматели и юридические лица, не имеющие расчетного счета в Сбере, – рассказал директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – С начала года компаниям, не являющимся клиентами банка, было выдано более 8 тыс. сертификатов электронных подписей от ФНС. Теперь при открытии расчетного счета в Сбере клиенты смогут бесплатно получить токен для безопасной эксплуатации электронной подписи».
Электронная подпись является аналогом личной подписи индивидуального предпринимателя или юридического лица и используется для подписания электронных документов, позволяя подтвердить их подлинность и неизменность. Акция проводится во всех офисах банка, кроме отделений Дальневосточного и Байкальского банков.
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