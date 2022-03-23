В России выявили 26 826 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 826, до 17 664 621. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,15%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 70 622, до 16 417 422. Днем ранее в штабе сообщили о 74 920 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 429 против 472 днем ранее, до 365 802. Таким образом, уже пять дней подряд в стране регистрируют менее 500 смертей из-за ковида в сутки.