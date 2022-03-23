0
0
39
НОВОСТИ

Спецслужбы Польши направили в МИД страны список из 45 дипломатов РФ, требуя их высылки

12:20 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Польши подготовили и передали в МИД страны список из 45 российских дипломатов, которые обвиняются Варшавой в разведывательной деятельности. Об этом заявил в среду на брифинге секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

«Агентство внутренней безопасности (АВБ) подготовило список 45 лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают, располагая дипломатическим статусом, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши», — утверждает он.

По словам Жарына, «в списке, который был передан в МИД, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, которые с ними сотрудничают». «Глава АВБ, передавая этот список в МИД Польши, одновременно предложил срочно выслать их с территории Польши», — добавил представитель спецслужб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 23.03.2022
ВС РФ уничтожили комплекс С-300 ВСУ на окраине Киева
0
54
12:05 23.03.2022
Ввод миротворцев НАТО на Украину привел бы к прямому столкновению с ВС РФ — Лавров
0
123
12:00 23.03.2022
В России выявили 26 826 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
112
11:32 23.03.2022
Российские военные уничтожили украинский арсенал северо-западнее Ровно — Минобороны РФ
0
184
11:20 23.03.2022
РФ является частью G20, никто не имеет права исключать кого-либо из формата — МИД КНР
0
183
11:05 23.03.2022
Путин планирует посетить саммит G20 — посол РФ в Индонезии
0
236
11:04 23.03.2022
Сбер бесплатно предоставит новым клиентам токен для записи электронной подписи от ФНС
0
188
11:00 23.03.2022
Спецслужбы Польши задержали работника ЗАГСа, обвинив его в шпионаже в пользу РФ
0
206
10:32 23.03.2022
Сторонника ИГ, готовившего теракт в Астраханской области, приговорили к 13 годам колонии
0
197
10:30 23.03.2022
Специалисты подтвердили эффективность лечения постковидной астении «Милдронатом»
0
209

Возврат к списку