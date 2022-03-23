Спецслужбы Польши направили в МИД страны список из 45 дипломатов РФ, требуя их высылки
12:20 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы Польши подготовили и передали в МИД страны список из 45 российских дипломатов, которые обвиняются Варшавой в разведывательной деятельности. Об этом заявил в среду на брифинге секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.
«Агентство внутренней безопасности (АВБ) подготовило список 45 лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Это лица, которые работают, располагая дипломатическим статусом, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши», — утверждает он.
По словам Жарына, «в списке, который был передан в МИД, находятся сотрудники российских спецслужб, а также лица, которые с ними сотрудничают». «Глава АВБ, передавая этот список в МИД Польши, одновременно предложил срочно выслать их с территории Польши», — добавил представитель спецслужб.
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