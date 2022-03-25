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НОВОСТИ

В Москве выявили 1 306 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 306 против 723 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,05%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 732 049 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 28 против 30 днем ранее, до 42 514.

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