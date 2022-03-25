РФ имеет документальное подтверждение плана Киева завоевать силой Донбасс — Лавров

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия располагает документами, подтверждающими имевшиеся опасения Москвы насчет готовившейся попытки Киева завоевать силой Донбасс. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления в МГИМО.

«Забывается и то, что украинская власть сконцентрировала на линии соприкосновения 100 020 своих военных, что резко активизировались обстрелы, вслух заговорили про план Б, и, как теперь выясняется, такой план был, — подчеркнул глава МИД. — Есть документы, которые сейчас у нас в руках, и которые четко показывали справедливость наших опасений о том, что вот-вот начнется прямая агрессия и будет попытка завоевать Донбасс силой оружия».