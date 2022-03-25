Американцы давят на G20 по теме РФ, но ряд стран сохраняют независимую позицию — Песков
13:20 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Большая двадцатка» (G20) — это многосторонний формат, и ряд государств придерживаются независимой позиции относительно России, несмотря на давление США, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране Соединенные Штаты оказывают уже неприкрытое и малодипломатическое давление на все страны, это всем хорошо известно», — отметил он.
«Что касается G20, это формат многосторонний, там существуют разные точки зрения. Понятно, что американцы будут продолжать давить на разные страны, но, как мы видим, все-таки целый ряд государств предпочитают придерживаться своей независимой, суверенной точки зрения», — добавил представитель Кремля.
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