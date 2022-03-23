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НОВОСТИ

Анатолий Чубайс покидает пост спецпредставителя президента РФ — источник

15:26 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анатолий Чубайс покидает пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщил в среду ТАСС источник из окружения Чубайса.

«Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», — сказал он.

Анатолий Чубайс занял пост спецпредставителя президента РФ 4 декабря 2020 года.

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