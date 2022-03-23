РФ и Украина провели два обмена пленными — МИД России

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Киев провели два обмена пленными, кроме того, Минобороны РФ ежедневно организует гуманитарные коридоры для мирных жителей Украины. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной. А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как живым щитом и не блокировали их выход в Россию», — говорится в комментарии.