РФ и Украина провели два обмена пленными — МИД России
16:00 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Киев провели два обмена пленными, кроме того, Минобороны РФ ежедневно организует гуманитарные коридоры для мирных жителей Украины. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной. А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как живым щитом и не блокировали их выход в Россию», — говорится в комментарии.
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