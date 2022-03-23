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НОВОСТИ

ЕС одобрил соглашение о передаче секретных данных Киеву — Bloomberg

16:12 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает содружество. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, договоренность позволит ЕС передавать Киеву такие материалы, как спутниковые снимки. По словам собеседников Блумберга, соглашение будет действительно один год и предусматривает возможность продления.

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