ЕС одобрил соглашение о передаче секретных данных Киеву — Bloomberg

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает содружество. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, договоренность позволит ЕС передавать Киеву такие материалы, как спутниковые снимки. По словам собеседников Блумберга, соглашение будет действительно один год и предусматривает возможность продления.