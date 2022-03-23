Депутатам от "Единой России" запретили покидать страну без разрешения

16:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

«Единая Россия» запретила однопартийцам покидать страну без разрешения. Депутат должен получить одобрение главы фракции. При необходимости выезда ему нужно подать заявление, указав страну, цель поездки и сроки выезда.

Регламент фракции приняли в ответ на санкции и возможные провокации. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Евгений Фёдоров.

«Мы проголосовали за изменение регламента фракции. Он вступил в силу. Я поддержал это предложение. Могут быть провокации, мы находимся в условиях военной операции. Там свои порядки [за рубежом — прим. ГМ], они, в принципе, известны по учебникам истории, по книгам. Регламент принят в связи с санкциями, возможными провокациями и так далее. Это такой механизм обеспечения безопасности государства и защиты людей. Например, политик поедет, а ему подбросят в карман наркотики. Мы же понимаем, что спецслужбы США, Англии, Польши это сделают легко. Вообще никаких проблем».

Отмечается, что регламент фракции не касается депутатов, которые выезжают за пределы РФ в связи со служебной командировкой.