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На выходных в Москву вернется зима - прогноз

17:00 23.03.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Синоптик предупредил о погодном «Армагеддоне» на выходных в Москве. Жителей города ждёт похолодание, сильный ветер с порывами до 20-23 м/с, метель и ухудшение видимости, возможны обрушения конструкций.

В Москву придёт «настоящая зимняя погода». Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Аномальное тепло, которое мы сейчас наблюдаем, продержится как минимум до конца будней этой недели. В предстоящие выходные нас ждёт резкое ухудшение метеорологических условий. В субботу нас начнёт накрывать североатлантический циклон, сопровождаемый дождями, но всё ещё будет тепло до +7°C…+9°C градусов в Москве. В воскресенье будет настоящий Армагеддон. Ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, он будет сопровождаться интенсивными скоротечными зарядами снега, метелью с ухудшением видимости, сильным ветром. В порывах ветер будет достигать как минимум 20-23 метра в секунду — где-то дерево может упасть, где-то рекламный щит грохнуться. В воскресенье надо быть всем готовым, предпринять какие-то меры для минимизации рисков».

Евгений Тишковец также предупредил о гололедице в воскресенье. Погода начнётся улучшаться в первых числах апреля, отметил синоптик.

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