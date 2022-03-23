0
0
0
НОВОСТИ

Белоруссия закрывает украинское консульство в Бресте

17:12 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия предложила части украинских дипломатов покинуть посольство в Минске, а также приняла решение о закрытии генконсульства Украины в Бресте. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

По словам дипломата, которые приводит агентство БелТА, украинское посольство продолжит работу в Белоруссии «в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника».

Как пояснил затем в комментарии на сайте МИД Белоруссии Анатолий Глаз, с 2020 года белорусской стороной фиксировались многочисленные недружественные действия Украины, направленные на безответственное разрушение межгосударственных отношений с Белоруссией, деловых контактов и давно устоявшихся связей между людьми. «Дошло до того, что украинские власти начали прямо и косвенно вмешиваться в наши внутренние дела, поставили на паузу контакты между государствами и еще в 2021 году на высоком официальном уровне назвали Беларусь „вражеской страной“, а за этими заявлениями, к сожалению, следовал целый ряд практических деструктивных действий», — отметил дипломат.

По его словам, на этом фоне стало также известно о деятельности ряда сотрудников посольства в Белоруссии, несовместимой с дипломатическим статусом. «Нам было также известно о деятельности ряда сотрудников посольства и генерального консульства Украины в Республике Беларусь, несовместимой с дипломатическим статусом. Ее активность нарастала», — говорится в комментарии Глаза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 23.03.2022
На выходных в Москву вернется зима - прогноз
0
78
16:42 23.03.2022
Собянин одобрил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
0
98
16:32 23.03.2022
Депутатам от "Единой России" запретили покидать страну без разрешения
0
147
16:12 23.03.2022
ЕС одобрил соглашение о передаче секретных данных Киеву — Bloomberg
0
189
16:00 23.03.2022
РФ и Украина провели два обмена пленными — МИД России
0
188
15:39 23.03.2022
Путин поручил поставлять газ в недружественные страны только за рубли
0
286
15:26 23.03.2022
Анатолий Чубайс покидает пост спецпредставителя президента РФ — источник
0
214
15:00 23.03.2022
В ОДКБ не поднимался вопрос задействования сил ее стран в спецоперации на Украине — Песков
0
196
14:32 23.03.2022
Цена на дизель в ЕС превысила стоимость бензина из-за сокращения поставок из РФ — Bloomberg
0
224
14:08 23.03.2022
Польша высылает 45 российских дипломатов
0
238

Возврат к списку