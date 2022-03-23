Белоруссия закрывает украинское консульство в Бресте
17:12 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия предложила части украинских дипломатов покинуть посольство в Минске, а также приняла решение о закрытии генконсульства Украины в Бресте. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь министерства иностранных дел Анатолий Глаз.
По словам дипломата, которые приводит агентство БелТА, украинское посольство продолжит работу в Белоруссии «в формате 1+4, то есть посол и четыре сотрудника».
Как пояснил затем в комментарии на сайте МИД Белоруссии Анатолий Глаз, с 2020 года белорусской стороной фиксировались многочисленные недружественные действия Украины, направленные на безответственное разрушение межгосударственных отношений с Белоруссией, деловых контактов и давно устоявшихся связей между людьми. «Дошло до того, что украинские власти начали прямо и косвенно вмешиваться в наши внутренние дела, поставили на паузу контакты между государствами и еще в 2021 году на высоком официальном уровне назвали Беларусь „вражеской страной“, а за этими заявлениями, к сожалению, следовал целый ряд практических деструктивных действий», — отметил дипломат.
По его словам, на этом фоне стало также известно о деятельности ряда сотрудников посольства в Белоруссии, несовместимой с дипломатическим статусом. «Нам было также известно о деятельности ряда сотрудников посольства и генерального консульства Украины в Республике Беларусь, несовместимой с дипломатическим статусом. Ее активность нарастала», — говорится в комментарии Глаза.
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