Польша высылает дипломатов РФ, чтобы не дать беженцам с Украины уехать в Россию — МИД РФ
17:42 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Варшава намеренно высылает российских дипломатов, чтобы лишить беженцев с Украины на территории Польши возможности попасть в Россию. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
«Официальная Варшава делает все для того, чтобы люди с Украины, которые оказались сейчас в Польше и хотят приехать на территорию РФ, и таких людей много, не смогли это сделать и чтобы их страдания увеличились. Это намеренная, я уверена в этом, акция, которая бьет не по российской дипломатической службе, а по тем людям с территории Украины, которые там сейчас находятся», — подчеркнула она.
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