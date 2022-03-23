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Польша высылает дипломатов РФ, чтобы не дать беженцам с Украины уехать в Россию — МИД РФ

17:42 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Варшава намеренно высылает российских дипломатов, чтобы лишить беженцев с Украины на территории Польши возможности попасть в Россию. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Официальная Варшава делает все для того, чтобы люди с Украины, которые оказались сейчас в Польше и хотят приехать на территорию РФ, и таких людей много, не смогли это сделать и чтобы их страдания увеличились. Это намеренная, я уверена в этом, акция, которая бьет не по российской дипломатической службе, а по тем людям с территории Украины, которые там сейчас находятся», — подчеркнула она.

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