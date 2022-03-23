Пловцов из России и Белоруссии отстранили от международных соревнований под эгидой FINA
18:40 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В соответствии с решением бюро FINA от 8 марта 2022 года и новыми обстоятельствами по исключению российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из соревнований FINA, а также после рассмотрения независимой оценки рисков бюро FINA провело сегодняшнее заседание и подтвердило, что спортсмены и официальные лица из России и Белоруссии не примут участия в предстоящем 19-м чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в 2022 году», — говорится в заявлении.
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