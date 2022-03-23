0
0
118
НОВОСТИ

Пловцов из России и Белоруссии отстранили от международных соревнований под эгидой FINA

18:40 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и белорусские пловцы отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Об этом сообщает пресс-служба FINA.

«В соответствии с решением бюро FINA от 8 марта 2022 года и новыми обстоятельствами по исключению российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из соревнований FINA, а также после рассмотрения независимой оценки рисков бюро FINA провело сегодняшнее заседание и подтвердило, что спортсмены и официальные лица из России и Белоруссии не примут участия в предстоящем 19-м чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в 2022 году», — говорится в заявлении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:25 23.03.2022
В ФРГ восприняли "с большим замешательством" информацию об оплате газа в рублях
0
47
19:10 23.03.2022
Молдавия не видит для себя никаких последствий при расчете за газ рублями
0
78
19:00 23.03.2022
Евросоюз собирается провести совместный саммит с Китаем
0
96
18:50 23.03.2022
Потребительские настроения россиян снизились до уровня 2015-16 гг - ЦБ РФ
0
112
18:15 23.03.2022
В Минтрансе подсчитали, сколько теряют зарубежные авиакомпании на облете территории России
0
174
17:42 23.03.2022
Польша высылает дипломатов РФ, чтобы не дать беженцам с Украины уехать в Россию — МИД РФ
0
242
17:12 23.03.2022
Белоруссия закрывает украинское консульство в Бресте
0
241
17:00 23.03.2022
На выходных в Москву вернется зима - прогноз
0
246
16:42 23.03.2022
Собянин одобрил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
0
208
16:32 23.03.2022
Депутатам от "Единой России" запретили покидать страну без разрешения
0
330

Возврат к списку