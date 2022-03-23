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НОВОСТИ

Потребительские настроения россиян снизились до уровня 2015-16 гг - ЦБ РФ

18:50 23.03.2022 Источник: Интерфакс

Инфляционные ожидания населения и предприятий РФ в марте существенно выросли, говорится в комментарии Банка России.

Так, инфляционные ожидания населения, согласно опросу "инФОМ", в марте увеличились на 4,8 процентного пункта (п.п.) - до 18,3%. Это второй по величине результат за всю историю наблюдений (опрос осуществляется с апреля 2010 года, максимум был зафиксирован в декабре 2010 года на уровне 18,7%).

Ценовые ожидания предприятий, по данным проведенного Банком России мониторинга, в марте достигли максимальных значений за всю историю наблюдений с января 2000 года, отмечает ЦБ.

Регулятор также обращает внимание на снижение потребительских настроений населения в марте до уровней 2015 - 2016 годов. При этом склонность домохозяйств к сберегательному поведению в марте немного увеличилась на фоне повышения общей экономической неопределенности, отмечает ЦБ.

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