Потребительские настроения россиян снизились до уровня 2015-16 гг - ЦБ РФ
18:50 23.03.2022 Источник: Интерфакс
Так, инфляционные ожидания населения, согласно опросу "инФОМ", в марте увеличились на 4,8 процентного пункта (п.п.) - до 18,3%. Это второй по величине результат за всю историю наблюдений (опрос осуществляется с апреля 2010 года, максимум был зафиксирован в декабре 2010 года на уровне 18,7%).
Ценовые ожидания предприятий, по данным проведенного Банком России мониторинга, в марте достигли максимальных значений за всю историю наблюдений с января 2000 года, отмечает ЦБ.
Регулятор также обращает внимание на снижение потребительских настроений населения в марте до уровней 2015 - 2016 годов. При этом склонность домохозяйств к сберегательному поведению в марте немного увеличилась на фоне повышения общей экономической неопределенности, отмечает ЦБ.
НОВОСТИ
- 19:25 23.03.2022
- В ФРГ восприняли "с большим замешательством" информацию об оплате газа в рублях
- 19:10 23.03.2022
- Молдавия не видит для себя никаких последствий при расчете за газ рублями
- 19:00 23.03.2022
- Евросоюз собирается провести совместный саммит с Китаем
- 18:40 23.03.2022
- Пловцов из России и Белоруссии отстранили от международных соревнований под эгидой FINA
- 18:15 23.03.2022
- В Минтрансе подсчитали, сколько теряют зарубежные авиакомпании на облете территории России
- 17:42 23.03.2022
- Польша высылает дипломатов РФ, чтобы не дать беженцам с Украины уехать в Россию — МИД РФ
- 17:12 23.03.2022
- Белоруссия закрывает украинское консульство в Бресте
- 17:00 23.03.2022
- На выходных в Москву вернется зима - прогноз
- 16:42 23.03.2022
- Собянин одобрил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
- 16:32 23.03.2022
- Депутатам от "Единой России" запретили покидать страну без разрешения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать