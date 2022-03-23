Евросоюз собирается провести совместный саммит с Китаем

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза на встрече 24–25 марта в Брюсселе подготовят проведение 1 апреля саммита ЕС — Китай, на котором, в частности, будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

«Лидеры подготовят проведение саммита с Китаем, который намечен на 1 апреля, в частности, в контексте ситуации на Украине», — сказал он.