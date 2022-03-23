0
0
83
НОВОСТИ

Евросоюз собирается провести совместный саммит с Китаем

19:00 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы государств и правительств Евросоюза на встрече 24–25 марта в Брюсселе подготовят проведение 1 апреля саммита ЕС — Китай, на котором, в частности, будет обсуждаться ситуация на Украине. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

«Лидеры подготовят проведение саммита с Китаем, который намечен на 1 апреля, в частности, в контексте ситуации на Украине», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:25 23.03.2022
В ФРГ восприняли "с большим замешательством" информацию об оплате газа в рублях
0
47
19:10 23.03.2022
Молдавия не видит для себя никаких последствий при расчете за газ рублями
0
78
18:50 23.03.2022
Потребительские настроения россиян снизились до уровня 2015-16 гг - ЦБ РФ
0
112
18:40 23.03.2022
Пловцов из России и Белоруссии отстранили от международных соревнований под эгидой FINA
0
126
18:15 23.03.2022
В Минтрансе подсчитали, сколько теряют зарубежные авиакомпании на облете территории России
0
174
17:42 23.03.2022
Польша высылает дипломатов РФ, чтобы не дать беженцам с Украины уехать в Россию — МИД РФ
0
242
17:12 23.03.2022
Белоруссия закрывает украинское консульство в Бресте
0
241
17:00 23.03.2022
На выходных в Москву вернется зима - прогноз
0
246
16:42 23.03.2022
Собянин одобрил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
0
208
16:32 23.03.2022
Депутатам от "Единой России" запретили покидать страну без разрешения
0
330

Возврат к списку