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НОВОСТИ

Молдавия не видит для себя никаких последствий при расчете за газ рублями

19:10 23.03.2022 Источник: Интерфакс

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что переход на расчеты за газ в рублях не будет иметь никаких последствий для Молдавии.

"Эта мера не касается Молдавии. К тому же договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" предусматривал выплаты как в долларах, так и в евро или рублях. Никаких последствий в отношениях с "Газпромом" не будет", - сказал Спыну, отвечая в среду на вопросы журналистов после заседания правительства.

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