В ФРГ восприняли "с большим замешательством" информацию об оплате газа в рублях

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газовая промышленность ФРГ сбита с толку заявлением президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за поставки российского природного газа в рубли. Об этом заявил в среду агентству ДПА глава отраслевого объединения Zukunft Gas («Цукунфт газ») Тимм Келер.

«Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», — сказал он. «Какие конкретно последствия это будет иметь для торговли газом, пока мы не можем прогнозировать к настоящему моменту», — добавил Келер.