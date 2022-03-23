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Минэкономики ФРГ: Заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов

20:43 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек считает, что решение России перейти на рубли будет нарушением действующих контрактов по поставкам голубого топлива.

«Мы обсудим с нашими европейскими партнерами, как отреагировать на это», — сказал Хабек в среду на пресс-конференции в Берлине.

«Это заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов», — заявил он. По словам германского министра, позиция Москвы показывает, что Россия якобы не является «стабильным партнером» в вопросе поставок энергоносителей.

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