Госдеп: Ма не хоим закрытия посольства США в Москве
22:00 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы считаем, что открытые каналы связи незаменимы, особенно в период высокой напряженности, особенно во время конфликта, — сказал он. — <…> Мы хотим видеть паритет [между диппредставительствами] в Москве и США. Хотим, чтобы посольство США продолжило взаимодействовать с российской стороной. Мы не хотим его закрытия».
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