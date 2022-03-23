Госдеп: Ма не хоим закрытия посольства США в Москве

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не хотят закрывать свое посольство в Москве и заинтересованы в обеспечении паритета с Россией в работе диппредставительств. С таким утверждением выступил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента, отвечая на вопрос об ответном объявлении сотрудников американской миссии в Москве персонами нон грата.

«Мы считаем, что открытые каналы связи незаменимы, особенно в период высокой напряженности, особенно во время конфликта, — сказал он. — <…> Мы хотим видеть паритет [между диппредставительствами] в Москве и США. Хотим, чтобы посольство США продолжило взаимодействовать с российской стороной. Мы не хотим его закрытия».