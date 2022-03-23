Скончалась Мадлен Олбрайт - первая женщина на посту главы Госдепа США
22:15 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, находящиеся на борту самолета по пути в Европу, были извещены о смерти Олбрайт. Ранее о смерти бывшей главы Госдепартамента сообщила телекомпания Си-эн-эн.
Олбрайт была первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства, она занимала его в 1997–2001 годах.
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