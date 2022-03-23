Скончалась Мадлен Олбрайт - первая женщина на посту главы Госдепа США

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла на 85-м году жизни. Информацию об этом подтвердил в среду на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен, находящиеся на борту самолета по пути в Европу, были извещены о смерти Олбрайт. Ранее о смерти бывшей главы Госдепартамента сообщила телекомпания Си-эн-эн.

Олбрайт была первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства, она занимала его в 1997–2001 годах.