В России ограничен доступ к сервису News.Google

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос ТАСС.

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины», — указано в сообщении.