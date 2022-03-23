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Западные лизингодатели требуют у россйских компаний вернуть несколько сотен пассажирских самолетов

22:35 23.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные лизингодатели потребовали у российских авиакомпаний вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов. Об этом в ходе своего выступления в Совете Федерации сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

«Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрировано и имеют сертификат летной годности 111 авиакомпаний <…>. Основная наша проблема достаточно серьезная, стоит больших денег. Надо определиться нам с правительством, что делать авиакомпаниям, которые мы сподвигли оставить самолеты. То есть должен ли быть выкуп самолетов или не должен. Потому что лизинговые платежи компании должны продолжать платить, но лизингодатели не хотят нам продавать самолеты. Такие переговоры компании пытаются вести, но пока безрезультатно. Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Они (лизингодатели — прим. ТАСС) не смогут их перепродать», — сказал Савельев, отметив, что общий объем выкупа в пересчете на остаточную стоимость самолетов, требуемых к возврату, составляет 20 млрд долларов.

Также, по словам Савельева, вторая проблемная точка на данный момент — банковские аккредитивы.

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