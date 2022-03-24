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Российские военные проводят разминирование сельхозугодий в Херсонской области

09:32 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инженерные войска Южного военного округа (ЮВО) ВС РФ приступили к разминированию сельскохозяйственных угодий в Херсонской области, уже обезврежено более 12 тысяч боеприпасов. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

«На юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов. Украинские силовики за несколько лет в буквальном смысле засеяли поля противотанковыми и противопехотными минами», — сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что в ходе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных угодий в Херсонской области уже обезврежено более 12 тысяч взрывоопасных предметов. «На картах ВСУ, которые были изъяты российскими военнослужащими в брошенных штабах, были обозначены минные поля, которые умышленно размещались на сельхозугодьях и объектах сельскохозяйственного назначения. Последние восемь лет никто не мог даже подойти к этим участкам», — сообщили в российском военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны РФ, администрация Херсонской области в преддверии посевной кампании обратилась к российским военнослужащим с просьбой разминировать плодородные земли.

«Минные поля противника делались не классически, а хаотично, что затрудняет их разминирование. От лимана до дороги и до канала все было заминировано. Только на одном узком участке местности саперами снято более 1 200 противотанковых мин», — приводит ведомство слова командира отдельной инженерной бригады ЮВО полковника Дмитрия Маркова.

К решению задач привлечено несколько десятков специалистов и более 20 единиц специальной инженерной техники. Действия саперов осложняются тем, что ВСУ не всегда отмечали на картах созданные ими минные ловушки.

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