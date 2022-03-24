0
0
145
НОВОСТИ

КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты

10:00 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в четверг провела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии. Ведомство предупреждает рыболовные суда о возможной опасности, а также о том, чтобы они не приближались к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Южнокорейские военные также сообщают о пуске КНДР «неопознанного снаряда».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 24.03.2022
КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты
0
47
09:32 24.03.2022
Российские военные проводят разминирование сельхозугодий в Херсонской области
0
58
09:05 24.03.2022
Великобритания направит Украине еще 6 тысяч единиц оружия
0
60
11:32 23.03.2022
Российские военные уничтожили украинский арсенал северо-западнее Ровно — Минобороны РФ
0
321
21:20 21.03.2022
ЕС будет «дополнять НАТО в оборонной сфере» — оборонная концепция Евросоюза
0
574
12:00 21.03.2022
Российская авиация нанесла удар по центру подготовки наемников под Ровно
0
729
11:05 21.03.2022
Националисты провели в городе Сумы провокацию, о которой предупреждало ВС РФ — МО России
0
653
13:20 20.03.2022
НАТО начало переброску в Словакию ЗРК Patriot
0
814
11:10 20.03.2022
Минобороны РФ сообщило о применении гиперзвуковых "Кинжалов" в спецоперации на Украине
0
863
17:12 18.03.2022
ЕС 24–25 марта утвердит первую оборонную концепцию ЕС, на которую повлияла операция РФ
0
1116

Возврат к списку