КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР в четверг провела запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии. Ведомство предупреждает рыболовные суда о возможной опасности, а также о том, чтобы они не приближались к обломкам ракеты в случае их обнаружения. Южнокорейские военные также сообщают о пуске КНДР «неопознанного снаряда».