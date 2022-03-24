Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины превысило 400 тыс.

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 400 тыс. человек прибыли в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. Об этом ТАСС сообщили в четверг силовых структурах.

«Всего в Россию с территории Донбасса и Украины эвакуированы 402 тыс. человек, в их числе свыше 84 тыс. детей», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что только за минувшие сутки границу Российской Федерации пересекли 17,8 тыс. человек.

По его словам, из Донбасса с 18 февраля эвакуированы свыше 342 тыс. человек, около 60 тыс. прибыли с территории Украины через пункты пропусков Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым.

Более 22 тыс. жителей Донбасса сейчас находятся в пунктах временного размещения в 34 регионах России, среди них более 10 тыс. детей.