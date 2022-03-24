ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнение задач специальной военной операции. К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области», — сказал он.