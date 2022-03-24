Запад может сделать больше, чтобы помешать РФ использовать ее золотой резерв — Джонсон
11:05 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страны Запада должны усиливать экономическое давление на Россию. Как он заявил в четверг утром в интервью радиостанции Эл-би-си, западные государства могут рассмотреть меры, которые помешают РФ использовать ее золотой резерв.
«Нам необходимо делать больше. Больше в экономическом отношении. Можем ли мы, например, сделать больше, чтобы не дать ему (президенту РФ Владимиру Путину — прим. ТАСС) использовать не только валютный, но и золотой резерв? Что еще мы можем сделать для введения санкций, затрагивающих SWIFT? Мы также должны сделать больше для оказания военной поддержки Украине», — утверждал премьер-министр.
Джонсон также отметил, что рассчитывает «скоро увидеться» с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он регулярно общается по телефону.
НОВОСТИ
- 12:32 24.03.2022
- Более 20 домов и машин повреждены после взрыва снаряда в Белгородской области — власти
- 12:20 24.03.2022
- В Москве выявили 1 163 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 24.03.2022
- Пашинян считает, что Баку пытается спровоцировать новую войну в регионе
- 12:00 24.03.2022
- В Казахстане планируют вернуть в госсобственность необоснованно приватизированные объекты
- 11:32 24.03.2022
- Администрация Эрдогана назвала нереалистичной идею передачи С-400 Украине
- 11:20 24.03.2022
- В России выявили 25 387 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:00 24.03.2022
- ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области
- 10:32 24.03.2022
- Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины превысило 400 тыс.
- 10:20 24.03.2022
- Индия намерена позволить компаниям из РФ инвестировать в местные ценные бумаги — СМИ
- 10:05 24.03.2022
- Белый медведь напал на человека на Чукотке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать