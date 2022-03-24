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Запад может сделать больше, чтобы помешать РФ использовать ее золотой резерв — Джонсон

11:05 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страны Запада должны усиливать экономическое давление на Россию. Как он заявил в четверг утром в интервью радиостанции Эл-би-си, западные государства могут рассмотреть меры, которые помешают РФ использовать ее золотой резерв.

«Нам необходимо делать больше. Больше в экономическом отношении. Можем ли мы, например, сделать больше, чтобы не дать ему (президенту РФ Владимиру Путину — прим. ТАСС) использовать не только валютный, но и золотой резерв? Что еще мы можем сделать для введения санкций, затрагивающих SWIFT? Мы также должны сделать больше для оказания военной поддержки Украине», — утверждал премьер-министр.

Джонсон также отметил, что рассчитывает «скоро увидеться» с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым он регулярно общается по телефону.

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