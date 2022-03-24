В Казахстане планируют вернуть в госсобственность необоснованно приватизированные объекты
12:00 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первое заседание комиссии по демонополизации экономики при правительстве Казахстана состоялось в четверг с участием премьер-министра республики Алихана Смаилова. Комиссия планирует вернуть в государственную собственность необоснованно приватизированные объекты, сообщила пресс-служба главы правительства.
«Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии рассмотрят вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях», — говорится в сообщении.
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