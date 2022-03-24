В Казахстане планируют вернуть в госсобственность необоснованно приватизированные объекты

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первое заседание комиссии по демонополизации экономики при правительстве Казахстана состоялось в четверг с участием премьер-министра республики Алихана Смаилова. Комиссия планирует вернуть в государственную собственность необоснованно приватизированные объекты, сообщила пресс-служба главы правительства.

«Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии рассмотрят вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях», — говорится в сообщении.