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НОВОСТИ

Пашинян считает, что Баку пытается спровоцировать новую войну в регионе

12:05 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан пытается спровоцировать новую военную эскалацию и войну в регионе, однако Армения намерена продолжать свою политику установления мира. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Этими действиями, различными провокациями Азербайджан пытается отвлечь нас от повестки мира, делегитимировать ее, реализовать свою политику провоцирования новых войн и новой эскалации в регионе. Но мы не должны поддаваться на эти провокации. Нам нужны крепкие нервы, чтобы претворить в жизнь мирную повестку», — заявил он.

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