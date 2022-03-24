Пашинян считает, что Баку пытается спровоцировать новую войну в регионе

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан пытается спровоцировать новую военную эскалацию и войну в регионе, однако Армения намерена продолжать свою политику установления мира. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Этими действиями, различными провокациями Азербайджан пытается отвлечь нас от повестки мира, делегитимировать ее, реализовать свою политику провоцирования новых войн и новой эскалации в регионе. Но мы не должны поддаваться на эти провокации. Нам нужны крепкие нервы, чтобы претворить в жизнь мирную повестку», — заявил он.