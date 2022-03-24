В Москве выявили 1 163 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 163 против 1 306 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

В относительном выражении прирост составил 0,043%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 733 212 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в Москве возросло на 26 против 28 днем ранее — до 42 540. Прирост летальных исходов за последние сутки стал минимальным с 1 октября 2020 года.