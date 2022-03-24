Более 20 домов и машин повреждены после взрыва снаряда в Белгородской области — власти
12:32 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 20 домов и машин получили повреждения в селе Журавлевка Белгородской области после взрыва снаряда, запущенного накануне днем со стороны Украины, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«После дневного ЧП: разрушен один дом, в 12 повреждены окна, заборы и где-то кровля. Также снаряд посек восемь машин. В кратчайшие сроки все дома восстановим», — написал Гладков.
Количество жителей двух приграничных сел в Белгородской области, эвакуированных после взрыва снаряда, запущенного накануне со стороны Украины, увеличилось до 196 человек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.
«Вчера вечером из Журавлевки и Нехотеевки в Белгород перевезли 178 жителей. Ночью приняли еще 18 человек», — говорится в сообщении.
В пункте временного размещения остались 118 человек, 16 из них — дети. Еще 78 человек уехали к родственникам.
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