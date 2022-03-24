На Украине продолжительность рабочей недели увеличена до 60 часов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Закон, увеличивающий продолжительность рабочей недели до 60 часов и разрешающий отправлять работников в неоплачиваемые отпуска на неограниченное время, в четверг вступил в силу на Украине. Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» опубликован в среду на сайте официальной газеты «Голос Украины», в нем указано, что документ вступает в силу на следующий день после публикации.

«На период действия военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в соответствии со статьями 43, 44 Конституции Украины», — говорится в документе. В частности, отмечается, что «нормальная продолжительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю».

Устанавливается также право работодателя «определять время начала и окончания ежедневной работы», переводить людей на другие работы без их согласия, отправлять подчиненных в неоплачиваемые отпуска на неограниченный срок, увольнять человека в период его временной нетрудоспособности или отпуска, останавливать выплату зарплаты, останавливать действие трудового договора и т. д.

Кроме того, в соответствии с законом, отменены ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах, отменено большинство ограничений на работу в ночное время, на привлечение к ночным и сверхурочным работам, на работу в выходные, праздничные и нерабочие дни.

Закон принят Верховной радой 15 марта, в среду подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.