На Украине продолжительность рабочей недели увеличена до 60 часов
13:00 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон, увеличивающий продолжительность рабочей недели до 60 часов и разрешающий отправлять работников в неоплачиваемые отпуска на неограниченное время, в четверг вступил в силу на Украине. Закон «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» опубликован в среду на сайте официальной газеты «Голос Украины», в нем указано, что документ вступает в силу на следующий день после публикации.
«На период действия военного положения вводятся ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в соответствии со статьями 43, 44 Конституции Украины», — говорится в документе. В частности, отмечается, что «нормальная продолжительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю».
Устанавливается также право работодателя «определять время начала и окончания ежедневной работы», переводить людей на другие работы без их согласия, отправлять подчиненных в неоплачиваемые отпуска на неограниченный срок, увольнять человека в период его временной нетрудоспособности или отпуска, останавливать выплату зарплаты, останавливать действие трудового договора и т. д.
Кроме того, в соответствии с законом, отменены ограничения на применение труда женщин на тяжелых работах, отменено большинство ограничений на работу в ночное время, на привлечение к ночным и сверхурочным работам, на работу в выходные, праздничные и нерабочие дни.
Закон принят Верховной радой 15 марта, в среду подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.
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