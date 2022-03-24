Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлят на год — ТВ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Об этом сообщил в четверг норвежский телеканал «ТВ-2» со ссылкой на свои данные.

«Согласно полученной „ТВ-2“ информации, полномочия Йенса Столтенберга как генсека НАТО будут продлены на год», — говорится в материале на сайте телеканала.