Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО продлят на год — ТВ
13:05 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Об этом сообщил в четверг норвежский телеканал «ТВ-2» со ссылкой на свои данные.
«Согласно полученной „ТВ-2“ информации, полномочия Йенса Столтенберга как генсека НАТО будут продлены на год», — говорится в материале на сайте телеканала.
Новости
- 14:00 24.03.2022
- МВД РФ отменило все плановые проверки бизнеса, кроме касающихся вопросов безопасности
- 13:32 24.03.2022
- Песков назвал вынужденными и ответными меры по высылке дипломатов США из России
- 13:22 24.03.2022
- Сбер и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах
- 13:20 24.03.2022
- Польша заблокировала счета посольства РФ под предлогом «финансирования терроризма» — посол
- 13:00 24.03.2022
- На Украине продолжительность рабочей недели увеличена до 60 часов
- 12:32 24.03.2022
- Более 20 домов и машин повреждены после взрыва снаряда в Белгородской области — власти
- 12:20 24.03.2022
- В Москве выявили 1 163 заразившихся коронавирусом за сутки
- 12:05 24.03.2022
- Пашинян считает, что Баку пытается спровоцировать новую войну в регионе
- 12:00 24.03.2022
- В Казахстане планируют вернуть в госсобственность необоснованно приватизированные объекты
- 11:32 24.03.2022
- Администрация Эрдогана назвала нереалистичной идею передачи С-400 Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать