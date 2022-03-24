МВД РФ отменило все плановые проверки бизнеса, кроме касающихся вопросов безопасности

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России отменило все плановые проверки малого и среднего бизнеса, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления, которое провел первый замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой.

«Первый заместитель министра отметил важность реализации комплекса мер по минимизации административного давления на малый и средний бизнес и в развитие поручений руководства страны дал дополнительное указание отменить все плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы обеспечения безопасности. Все другие проверки подлежат обязательному согласованию с надзорными органами», — сказали в пресс-центре.