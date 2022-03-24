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Песков назвал вынужденными и ответными меры по высылке дипломатов США из России

13:32 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США должны прекратить свои действия по высылке российских дипломатов, чтобы и Россия перестала высылать американских дипломатов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Чтобы мы перестали высылать американских дипломатов, Соединенные Штаты должны прекратить свои действия по высылке наших дипломатов. Наши действия не являются первопричиной этого кризиса, они являются вынужденными и ответными», — сказал Песков.

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