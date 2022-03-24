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НОВОСТИ

Сбер и X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассах

13:22 24.03.2022

Сбер и X5 Group, ведущая продуктовая розничная компания в России, запустили сервис снятия наличных на кассах супермаркетов «Перекресток» при безналичной оплате покупок.

Сервисом могут воспользоваться держатели карт, эмитированных любым российским банком, предоставляющим сервис наличных в «Перекрестке».

Клиенты Сбера могут снять до 5000 руб. за один раз и до 20 000 руб. в месяц, выдача наличных осуществляется без комиссии.

Чтобы снять нужную сумму, покупатель при оплате безналичным способом может сообщить кассиру, что хочет снять деньги со своей карты. Сумма должна быть кратна ста рублям и не превышать 5000 руб. Затем кассир просканирует товары и укажет запрошенную сумму выдачи. После оплаты товара картой продавец выдаст покупателю наличные.

«Мы считаем, что снятие наличных должно быть доступно всем и всегда, поэтому совместно с нашими партнерами X5 Group расширяем возможности для наших клиентов, – пояснил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – Чтобы получить наличные, больше не обязательно идти в банк, это можно сделать вместе с покупкой продуктов, на кассе магазина. Уверен, этот сервис сделает жизнь многих граждан комфортнее».

После оценки успешности проекта и востребованности услуги будет принято решение о возможном запуске сервиса выдачи наличных в магазинах торговой сети «Пятерочка».

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