Шойгу на совещании Путина с СБ доложил о ходе спецоперации на Украине
14:32 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в четверг на совещании главы государства с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ доложил о ходе спецоперации на Украине и усилиях по оказанию помощи населению, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», — сказал Песков.
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